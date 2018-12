Larissa Marolt: Liebes-Geständnis

Reddit this

Die beiden haben sogar Händchen gehalten, was für viele Spekulationen sorgt. Die beiden behaupten jedoch, dass sie einfach nur gut befreundet sind - aber wie müsste eigentlich der Traummann des Soap- sein? Das hat die jetzt verraten!

Larissa Marolt spricht über ihren Traummann

"Ich achte zuerst auf die Augen. Dieses Gefühl, wenn sich die Blicke treffen. Das muss von der ersten Sekunde an da sein", erzählt im Interview mit "Bunte".

"Ich möchte jemanden anschauen und in seinen Augen sehen, dass ich wichtig für ihn bin. Denn er wird auch in meinen Augen sehen, dass er wichtig für mich ist. Ich mag keine Spielchen. Ich mag klare Sachen", so der " "-Star weiter.

Larissa Marolt mag vor allem ältere Männer - zuletzt war sie mit Whitney Sudler Smith zusammen, welcher 24 Jahre älter war. "Ältere Menschen haben meist schon viel erlebt und das strahlen sie auch aus. Ich finde das sehr inspirierend", sagt die ehemalige -Teilnehmerin.