Larissa Marolt: Sie bricht den Dschungelprüfung-Weltrekord!

Sieben Mal hintereinander musste das Model bis jetzt um die Sterne kämpfen - und heute Abend folgt die achte Runde. Das haben selbst Sarah Knappik und Georgina nicht geschafft. Ein Ende ihrer "Erfolgssträhne" ist noch nicht in Sicht: Die Zuschauer scheinen ihre Rufnummer bereits auf der Schnellwahltaste gespeichert zu haben...

Sieht ganz so aus, als wäre das Dschungelcamp für Larissa Marolt bisher ein Erfolg auf ganzer Linie. Denn nicht nur was die Dschungelprüfungen betrifft, räumt das Model richtig ab. Außerhalb des Camps kommen auch Buchungs-Anfragen am laufenden Band.

Sieht ganz so aus, als würde man von der frisch gebackenen Rekordhalterin noch eine Menge hören in nächster Zeit...