Larissa Marolt: Verliebt in "Sturm der Liebe"-Kollege Dieter Bach?

Sind die„Sturm der Liebe“-Stars Larissa Marolt und Dieter Bach „Sturm der Liebe“-Stars auch hinter der Kamera ein Paar? In "Closer" bricht Larissa ihr Schweigen...

Sie tuscheln, lachen, schmiegen sich aneinander. Larissa Marolt (25) und ihr Serien-Kollege Dieter Bach (54) verstehen sich auffallend gut. Und das nicht nur vor der Kamera der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ (wochentags, 15.10 Uhr). Auch auf Partys ist Bach neuerdings stets an ihrer Seite. Sind die beiden nur gute Freunde oder läuft da vielleicht doch mehr?

Liebe auch nach Drehschluss?

„Wir verstehen uns privat sehr gut. Dieter hat einen tollen Humor und schafft es immer wieder, mich zum Lachen zu bringen“, erklärt Larissa auf "Closer"-Nachfrage. Die beiden verbringen nicht nur tagsüber, sondern auch abends viel Zeit miteinander, sagt die 25-Jährige: „Wir sind meistens die Ersten im Studio und die Letzten, die gehen. So ergibt es sich, dass wir oft gemeinsam direkt zu Veranstaltungen fahren. Davon abgesehen ist Dieter einfach eine tolle Begleitung und hat bisher jeden Abend zu einem Highlight gemacht …“

Doch sind das tatsächlich nur freundschaftliche Gefühle, die da im Spiel sind? Immerhin passt Bach perfekt in Larissas Beuteschema, er sieht ihrem Ex-Freund, dem Amerikaner Whitney Sudler-Smith (49) verblüffend ähnlich. „Dieter ist ein sehr humorvoller, liebevoller und attraktiver Mann. Das gefällt vermutlich jeder Frau“, so Larissa lachend. „Aber wir trennen in dieser Hinsicht Berufliches und Privates.“ Noch...