Larissa oder Melanie: Wer wird Dschungelcamp-Königin?

Im Dschungelcamp hat es Larissa Marolt nicht leicht. Sie wurde ständig in die Dschungelprüfungen geschickt und wird von ihren Mitbewohnern nicht nett behandelt. Dafür gilt sie bei den Zuschauern als heiße Favoritin für die Krone!

Eine Freundin hat Larissa in Melanie Müller gefunden. Der Erotikstar schluckt und schluckt und zeigt, dass sie "Eier hat". Zunächst war sie nicht sehr beliebt, das änderte sich aber mit ihren Nacktauftritten und ihrer toughen Art. Melanie Müller meisterte ihre Dschungelprüfungen mit Bravour, aß und trank alles, was ihr vorgesetzt wurde. Außerdem versuchte Melanie Müller, ihre Mit-Prüflinge zu motivieren, gab Marco Angelini einen Klaps auf den Kopf, als dieser sich weigerte.

Melanie Müller und Larissa Marolt sind Kopf an Kopf, wenn es um den Sieg geht. Alle anderen Kandidaten scheinen weit abgeschlagen. Darum hier das härteste Dschungelcamp-Voting ever, ever, ever!