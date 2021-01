Larry King: Der bekannte Entertainer ist tot

Wie nun bekannt wurde starb die TV-Größe nun im Alter von 87 Jahren in Los Angeles. Seit Jahren kämpfte Larry King mit gesundheitlichen Problemen. So erlitt er eine Schlaganfall, erkrankte an Diabetes und Krebs. Zuletzt infizierte er sich Anfang Januar mit Corona.

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Mitbegründers, Moderators und Freundes Larry King bekannt, der heute Morgen im Alter von 87 Jahren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles verstorben ist.", heißt es in einem Statement seines eigenen Medienunternehmens "Ora Media". "Über die Plattformen des Radios, des Fernsehens und der digitalen Medien hinweg, stehen Larrys viele Tausende von Interviews, Auszeichnungen und weltweite Anerkennung als Zeugnis für sein einzigartiges und dauerhaftes Talent als Talkmaster. Auch wenn es sein Name war, der in den Titeln der Sendungen auftauchte, betrachtete Larry seine Interviewpartner immer als die wahren Stars seiner Sendungen und sich selbst lediglich als unvoreingenommenen Vermittler zwischen dem Gast und dem Publikum."

Seine Fans werden ihn schmerzlich vermissen.

