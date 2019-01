Lars Steinhöfel: Ist der "Unter Uns"-Star wieder Single?

Vor rund einem Jahr heizte Lars Steinhöfel noch wilde Hochzeitsspekulationen an, als er und sein Partner sich mit verdächtigen Ringen am Finger ablichten ließen - jetzt gibt es weit weniger romantische Nachrichten von dem 30-Jährigen.

Denn in der Gerüchteküche um den " "-Star stehen nach Lars letztem Post auf alle Zeichen auf Trennnug!

Zu einem Selfie von sich auf dem Rückflug von einer Bali-Reise schrieb Lars in Hashtags:

"#everything #has #changed #start #over #new", und fügte zuletzt noch "#lovelife #sucks" hinzu.

A photo posted by Lars Steinhöfel (@larssteinhoefel) on Jan 29, 2016 at 9:04am PST

Huch, das hört sich ja leider gar nicht gut an!

Und auch die Fans des Schauspielers zeigten sich besorgt: "Lovelife sucks?", fragte ein User vorsichtig, "Autsch. Das klingt nicht gut...", tröstete ein anderer.

Bleibt zu hoffen, dass Lars seinen Liebeskummer zusammen mit dem Jetlag bald hinter sich lassen kann...