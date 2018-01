Laszlo Riedl: Der FDP-Politiker ist tot!

Große Trauer in der FDP: Der Kommunalpolitiker Laszlo Riedl ist tot. Das teilte die Partei am Montagabend mit.

„Wir sind tief erschüttert und vermissen unseren beliebten, besonnenen, fröhlichen und geradlinigen Freund László“, schrieben seine Parteikollegen in einem Trauerbrief. "Zurück bleiben Trauer, Tränen und Leere“, heißt es in dem Statement weiter. Im Jahr 2005 trat Laszlo Riedl in die FDP ein. Er wurde später Vorsitzender des Kreisverbandes in Nürnberg. Er wurde im Wertheim (Baden-Württemberg) geboren und zog später nach Franken.

„Er führte unseren Kreisverband mit Leidenschaft und vorbildlichem Einsatz. Seine hohe Kompetenz in vielen Politikfeldern und seine Disziplin waren dabei Vorbild für viele von uns. In seiner Amtszeit vermochte er es, die unterschiedlichsten Meinungen in ihrem liberalen Kerngedanken zusammenzuführen. Dabei achtete er immer sein Gegenüber. Er diskutierte in der Sache hart, war dabei aber immer fair im Umgang. Sein Credo war: "Meinungsstark, aber tolerant und gesprächsbereit“, heißt es in dem Trauerbrief.