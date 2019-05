Latino-Star Gabriel Diniz stirbt bei Flugzeugabsturz!

Schock-Nachricht für die Musikwelt! Am 27. Mai verstarb der brasilianische Latino-Star Gabriel Diniz bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg von Salvador nach Sergipe. Die Gründe für den Absturz sind bis jetzt unklar.

Gabriel Diniz wurde nur 28 Jahre alt

Gabriel Diniz, der in seiner Heimat große Popularität genoss, war am 27. Mai mit einer einmotorigen Maschine auf dem Weg von Salvador nach Sergipe. Auf der Strecke kam es zu dem rätselhaften Unglück. Gabriel und drei weitere Menschen fanden bei dem Absturz der Maschine den Tod. Die Produzenten von Gabriel, Luan Promoçoes, verkündet die traurige Nachricht via . So heißt es: "Mit viel Schmerz bestätigen wir den Tod von Gabriel Diniz und der Crew des Flugzeugs."

Die Fans von Gabriel sind in Trauer

Wie via Social Media deutlich wird, können die Fans von Gabriel die Schreckens-Nachricht kaum glauben. So kommentieren sie: "In meinem Herz wirst du weiterleben" sowie "Ruhe in Frieden, Gabriel". Wann eine Trauerfeier zu Ehren des stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.