Laura Maria Rypa: Beziehung-Beichte! Zurück in Pietro Lombardis Armen?

Nachdem Laura Maria Rypa und Ex Pietro Lombardi wieder im gleichen Gym gesichtet wurden, machten sich Fans bereits wieder Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback der beiden. Immer wieder zeigte sich die 26-Jährige in Instagram-Storys an auffällig ähnlichen Orten wie der Sänger. Zuletzt sogar bei den Dreharbeiten zu Pietros neuer Show. Wenn da mal nichts im Busch ist...

In einer Instagram-Fragerunde nahm die hübsche Influencerin nun Stellung zu den Gerüchten und verrät ihrer Community, ob es derzeit einen Mann in ihrem Leben gibt: