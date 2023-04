Laura Maria Rypa: Böses Erwachen! Jetzt muss sie die Fehler von Sarah Engels ausbügeln

Sarah Engels und Pietro Lombardi sind das beste Beispiel dafür, dass man auch nach einer Trennung befreundet sein kann. Obwohl die beiden sehr unter ihrer Scheidung gelitten haben, war ihnen immer klar, dass ihr gemeinsamer Sohn Alessio an erster Stelle stehen muss. Mittlerweile hat Sarah einen neuen Mann an ihrer Seite und auch Pietro ist wieder in festen Händen. Seine Verlobte Laura Maria Rypa muss sich aber trotzdem konstant mit der Verflossenen ihres Liebsten auseinandersetzen...