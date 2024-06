Laura Maria Rypa: "Mein Lebensretter!" - Bedrückendes Update von der Schwangeren!

Auf Instagram zeigt Laura Maria Rypa die schönen Seiten ihrer Schwangerschaft. Immer wieder bekommen ihre Fans süße Babybauch-Bilder zu sehen. Also eine echte Traum-Schwangerschaft für die werdende Mama? Nicht unbedingt! Denn es gibt auch die nicht so schönen Seiten.

In einer Q&A-Session erkundigt sich eine Followerin, weshalb bei Laura Maria Rypa bereits im sechsten Monat ein CTG gemacht wurde. Die Influencerin beantwortet die Frage aus ihrer Community so: "Dadurch, dass ich in der Schwangerschaft mit Leano vorzeitig Wehen hatte (26. SSW), wird es bewusst in dieser Schwangerschaft kontrolliert, um auf Nummer sicher zu gehen." Vorsicht ist ja bekanntlich besser als Nachsicht!

Doch das ist nicht das Einzige, was Laura Maria Rypa plagt. Denn eine Followerin spricht das Thema Übelkeit an - und davon kann die 28-Jährige ein Lied singen! Sie verrät: "Ich habe bis vor einem Monat 'Xoneva' eingenommen. In der Schwangerschaft mit Leano habe ich nichts vertragen, egal welche Tabletten ich genommen habe oder sonstige Mittel. Die Tabletten waren aber in der jetzigen Schwangerschaft mein Lebensretter! Aber als Hausmittel esse ich morgens immer Mandeln gegen meine Übelkeit."

Zumindest kann Laura Maria Rypa den Wassereinlagerungen in ihrer Schwangerschaft etwas abgewinnen. Denn sie plaudert aus: "So langsam geht es bei mir mit der Einlagerung los. Und ich merke es auch im Gesicht, dass ich mehr Wasser habe, vor allem in den Lippen. Hab damals schon bei Leano gesagt, dass es schön wäre, wenn es in den Lippen bleiben würden."