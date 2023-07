Laura Maria Rypa: Neues Baby! Papa Pietro ist so stolz

Das Profil trägt den Namen "Lamaria". Was sich wohl dahinter verbirgt, behilt die Influencerin jedoch noch für sich. Fans spekulieren jedoch bereits fleißig in den Kommentaren. Spitzenreiter der möglichen Produkte? Eine eigene Kollektion für Baby-Bedarf. So schreiben einige der Anhänger von Pietro und Laura Kommentare wie: "Ich meine ihr hättet mal erwähnt, dass es naheliegend wäre, eure eigene Kleidung für Babys, Kleinkinder zu machen" oder "Eine eigene Mami & Baby Kollektion?"

Was genau Laura Maria Rypa auf den Markt bringen wird, bleibt abzuwarten, dennoch ist Einer bereits stolz wie Bolle: Papa Pietro Lombardi. Auch er kommentiert den Post seiner Verlobten mit dem Wort "Stolz" und einem Herzchen-Emoji. Da können Fans ja gespannt sein, was sie nach dieser Verkündung erwartet.