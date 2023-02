Laura Maria Rypa & Pietro Lomabrdi: SO hätte ihr Baby fast geheißen!

Mit dem Baby-Namen wollten Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi erst nach der Geburt ihres Sohnes rausrücken. Als der Kleine dann etwas verfrüht das Licht der Welt erblickte machten sie es endlich offiziell - ihr Nachwuchs trägt den Namen Leano! Doch war das bereits von Anfang an in Stein gemeißelt? Wohl nicht, wie die hübsch Blondine nun durchsickern ließ. In einer Instagram-Fragerunde verriet Laura Maria jetzt, welche Baby-Namen noch zur Auswahl Standen: