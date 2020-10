Laura Maria: Tränen-Drama nach der Trennung von Pietro Lombardi

Erst vor wenigen Wochen machten Pietro Lombardi und Laura Maria ihre Liebe öffentlich. Jetzt ist schon wieder alles vorbei! Schon kürzlich schockte der Musiker mit der Aussage, dass es zwischen den beiden kriselt. Doch zuletzt sah es so aus, als würden sie der Liebe trotzdem eine Chance geben.

Doch am Ende sollte es einfach nicht sein. "Laura und ich, wir sind kein Paar mehr. Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war, wie es sein sollte. Was mir ganz wichtig ist: Hört auf, etwas Negatives gegen sie zu sagen. Keiner ist fremdgegangen. Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Viele Ängste bei ihr, viele Ängste bei mir", stellt der 28-Jährige klar.