Laura Müller: Ärger mit den Geissens! Der Anwalt ist eingeschaltet

Auch das ständige Prahlen mit ihrem Luxusleben geht den Unternehmern gegen den Strich. "Ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum man in einer Zeit, wo so viele Menschen Angst um ihre Familie und Existenz haben, so exzessiv sein Luxusleben nach außen tragen muss. Entweder scheint jede Bodenhaftung komplett abhandengekommen zu sein oder die leben in ihrer eigenen Blase!", erklärt Vivien weiter. So ein Verhalten entspreche weder ihren Familienwerten noch ihrer Firmenphilosophie.