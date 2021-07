Laura Müller: Aus und vorbei? DAMIT überrascht sie alle

Obwohl die Ehefrau von Michael Wendler seit einiger Zeit in Florida lebt, sprach sie mit ihren Instagram-Followern immer Deutsch. Bis jetzt! In ihrer letzten Story erzählte sie plötzlich auf Englisch von ihrem Alltag. Warum? Das verriet die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin nicht. Gut möglich jedoch, dass sie jetzt die englischsprachigen Follower für sich gewinnen und in den USA als Influencerin durchstarten will. Ob ihr Plan funktionieren wird? Das wird wohl erst die Zukunft zeigen...

