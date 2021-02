Laura Müller: Baby-Fake! Ihr falsches Spiel wurde entlarvt

Die Aufregung war groß, als Laura Müller in ihrer Instagram-Story ein Bild von ihrem nackten Bauch postete. Sie markierte nicht nur ihren Mann Michael Wendler, sondern setzte dahinter auch ein weißes Herzchen. Was will uns die Influencerin damit sagen? Erwarten sie und ihr "Schatzi" etwa ein gemeinsames Baby? Sieht ganz danach aus...