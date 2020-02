Laura Müller: Betrugs-Skandal! Diese Enthüllung muss sie jetzt schlucken

Während sich Noch-Ehefrau (49) ambitioniert auf den Arbeitsmarkt stürzt, um nach und nach die gemeinsam angehäuften Schulden zu begleichen, genießt der Wendler lieber das süße Leben mit seiner Laura Müller (19). Doch die Schlinge um seinen Hals wird immer enger…

Fette Zigarre, edler Wein, protzige Posen: Auf macht Michael (47) in seiner Wahlheimat Florida wie gewohnt auf dicke Hose. Und wird damit in der deutschen Heimat mehr und mehr zur Lachnummer. Seine Gläubiger finden das allerdings gar nicht lustig. Denn offenbar ließ der Schlagersänger sie auf Stapeln unbezahlter Rechnungen sitzen. Vor allem der Fiskus bittet energisch zur Kasse und sprach nun sogar eine sogenannte Grenzvollstreckung aus, das heißt, bei einer Einreise nach Deutschland droht dem Wendler die Pfändung. Es geht unter anderem um das Gestüt, das Michael und Claudia in Dinslaken besaßen. Laut Finanzamt sei dieses bloß Liebhaberei und keinesfalls – wie von dem Paar angegeben – ein gewinnorientiertes Unternehmen gewesen. Pferde wurden dort nie gezüchtet.

Michael Wendler hat Ärger mit dem Finanzamt

Das Finanzamt wirft Michael eine fehlende Gewinnabsicht vor und fordert 111.026,71 Euro Nachzahlung. Die Summe setzt sich aus Steuerschulden und Säumniszuschlägen zusammen. Doch damit nicht genug: Seinem Ex-Manager Heiko Schulte-Siering (53) schuldet der Wendler angeblich 247.000 Euro. Um die Geldeintreiber auszutricksen, soll er eine neue Firma in den USA gegründet und als Präsidentin seine 17-jährige Tochter Adeline eingesetzt haben, was er jedoch vehement bestreitet. Auch von den übrigen Vorwürfen will er nichts wissen. „Ich bin weder pleite, noch lebe ich in Saus und Braus“, kontert er die Vorwürfe via Instagram. „Es werden bis zum heutigen Tag hohe Steuerzahlungen beim Finanzamt Wesel von mir geleistet, und ich zahle berechtigte Rechnungen in Deutschland wie auch in den USA zuverlässig!“

Michael Wendler: Er rückt endlich mit der Wahrheit raus!

Auch die Forderungen des Ex-Managers seien frei erfunden. „Ich stelle klar: Die Cape Music USA ist nicht meine Firma und wird auch nicht von Adeline Norberg geführt.“ Und weiter: „Ich schulde Herrn Heiko Schulte-Siering kein Geld, und es existiert auch keine Forderung gegen mich!“ Es steht also Aussage gegen Aussage. Wer in diesem ganzen Wirrwarr nun tatsächlich die Wahrheit spricht? Unklar. Fest steht aber: Der Wendler konnte nie besonders gut mit Geld umgehen. Das bestätigt sein Vater Manfred Weßels im Gespräch mit "Closer". „Er hat uns alle in die Pleite getrieben. Claudia, seine Mutter, mich“, wettert er. „Ich habe mein Haus verloren und muss bis zum heutigen Tag arbeiten.“ Er plane derzeit ein Enthüllungsbuch über seinen Sohn. Irgendwie müsse ja Geld reinkommen. „Solange ich lebe – ich werde nicht aufhören, ihn zu jagen“, droht er. Auch Freundin Laura werde schamlos als Goldesel missbraucht. „Die ist jung, die merkt nicht, dass es ihm nur ums Geld geht.“

Laura Müller holt die Kohle rein

Laut „Bild“-Informationen soll es zwischen dem Paar sogar eine Abmachung geben, die Weßels’ Einschätzung zu stützen scheint: Immer wenn Laura verdient, soll Michael mit absahnen, sie kriege die lukrativen Jobs schließlich nur seinetwegen, wie er im Interview prahlte. Und bei Laura klingelt die Kasse gerade gewaltig: Zahlreiche Insta-Werbepartner, diverse -Shows, darunter Quotenhit „Let’s Dance“, und das viel diskutierte „Playboy“-Shooting spülen Geld aufs Konto. Ob Laura bewusst ist, worauf sie sich eingelassen hat? Wie zuverlässig ihr Liebster ist, davon kann seine Ex ein trauriges Lied singen. Auch Claudia vertraute ihm blind, unterschrieb Abmachungen und sitzt jetzt auf einem Schuldenberg von 3,1 Millionen Euro, den sie ganz allein abtragen muss. Ob es Laura eines Tages auch so ergehen wird? Oder steht den Turteltauben aufgrund der aktuellen Situation bereits jetzt Zoff ums Geld ins Haus? Vielleicht hätte Laura, bevor sie sich ins VIP-Dasein stürzte, doch noch ihren Abschluss in Mathematik machen sollen…