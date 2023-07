Laura Müller: Bitterböse Vorwürfe kurz nach der Geburt ihres Sohnes!

Am 26. Juni hat Laura Müller auf ihrem Instagram-Kanal verkündet, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Den kleinen Rome Aston wollen die ehemalige Influencerin und ihr Ehemann Michael Wendler allerdings aus der Öffentlichkeit fernhalten. Viele Promis haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kinder in den Mittelpunkt von Instagram-Beiträgen und Kooperationen zu stellen, um mehr Klicks zu generieren und Geld in die Kasse zu spülen. Doch davon will Laura (zumindest bisher) nichts wissen...