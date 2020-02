Laura Müller: Bittere Blamage vor laufender Kamera!

Reddit this

Freitagabend war es endlich wieder soweit! Der Startschuss zur neuen Staffel von "Let's Dance" fiel. Doch statt den feurigen Tänzen stand etwas Anderes im Mittelpunkt: Laura Müller und ihr Freund ...

Alle schossen gegen Laura Müller

Immer wieder hagelte es fiese Sprüche in der Show. Schon beim ersten Einspiele wurde Laura auf die Schippe genommen. Während die anderen 13 Kandidaten sich komödiantisch vorstellten, lächelte Laura nur in die Kamera und zupfte an ihrem Kleid rum. Im Hintergrund dudelte "Sie liebt den DJ".

Laura Müller: Klare Ansage! DAS hält der Wendler von Christian Polanc

Während der Show ging es dann weiter. Laura wurde von Moderator nur mit dem Spruch "Du bist also diese Laura Müller… so so" empfangen. Und auch Chefjuror konnte sich einen fiesen Kommentar nicht verkneifen. "Frau Müller, ich kenne Sie leider nicht. Aber wenn sie gut tanzen, kriegen Sie gute Punkte. Wenn nicht, dann nicht."

Der Streit zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher ging in die nächste Runde

Doch damit nicht genug! Auch den Wendler bekam sein Fett weg. Joachim Llambi erklärte, dass hinter den Kulissen eine Wette laufen würde. Für jedes "Egal" muss die Off-Stimme Patrick Linke eine Runde ausgeben. Damit spielte er auf die Wendler-Parodie von Oliver Pocher an.

Apropos ! Der wurde gegen Ende sogar ins Studio geschaltet. Der Komiker sollte eigentlich Werbung für die nachfolgende Sendung mit Chris Tall, in der er zu Gast war, machen. Doch dann stichelte er wieder gegen den Wendler. Er trug ein Shirt mit seinem Gesicht drauf und fragte grinsend: "Sitzt der Michael auch im Publikum?" Woraufhin Joachim Llambi rief: "Egal!" Das Publikum lachte, doch Michael fand die Aktion überhaupt nicht lustig. Sein Gesicht war plötzlich wie eingefroren. Das kann in den nächsten Sendungen ja heiter werden...

Drama hinter den Kulissen von "Let's Dance"!