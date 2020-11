Laura Müller: Bittere Demütigung! Jetzt kommt alles raus

Vor mehreren Wochen sorgte Laura Müller mit ihren Fotos vom "DSDS"-Set für Aufsehen. Viele Fans wussten nicht, was sie dort verloren hat. Während manche glaubten, dass sie nur dort ist, um ihren Ehemann zu unterstützen, waren sich andere sicher, dass sie einen Job in dem TV-Format ergattern konnte. Das wurde von dem Programmchef in einem Interview jedoch abgestritten. Jetzt erklärt Michael Wendler, was wirklich vorgefallen ist.