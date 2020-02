Laura Müller: Bittere Klatsche vor dem "Let's Dance"-Start!

Reddit this

Für Laura Müller geht es beruflich steil bergauf. Nachdem sich die 19-Jährige gerade für den „ “ auszog, darf sie demnächst sogar bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingen. In ihrer -Story erzählt die Influencerin immer wieder, wie sehr sie sich auf die Teilnahme freut. Kurz vor dem Start fängt sie sich jedoch eine fiese Klatsche ein!

Laura Müller: So reagiert sie auf die fiese Kritik ihrer Promi-Kollegen!

Keine Lust auf Laura Müller?

Auch in diesem Jahr wird Massimo Sinató wieder an der -Show teilnehmen. Allerdings scheint er keine Lust darauf zu haben, mit Laura zu tanzen. Auf Instagram will er von seinen Fans wissen, wer wohl seine neue Tanzpartnerin wird. Eine Userin antwortet: „Es wird Laura Müller werden, befürchte ich." Und Massimo? Der reagiert mit einem Tränen lachenden Emoji, anstatt sich über die Antwort zu freuen.

Hat der 39-Jährige etwa keine Lust auf ein Tänzchen mit der Wendler-Freundin? Einer seiner Follower fügt hinzu, dass er sich in diesem Jahr seine Tanzpartnerin aussuchen dürfe. Auf diese Aussage reagiert Massimo mit einem Daumen nach oben. Arme Laura!

