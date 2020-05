Laura Müller: Bittere Tränen! Jetzt holt sie ihre Vergangenheit ein!

Reddit this

Huch, so kennen wir Laura Müller ja gar nicht! Die Beauty muss sich nun ihrer Vergangenheit stellen...

Oh je! Eigentlich ist Laura Müller für ihre selbstsichere und lockere Art bekannt. Doch wie jetzt deutlich wird, holt sie nun eine dunkele Erinnerung aus ihrer Vergangenheit ein...

Michael Wendler will Musik mit Laura machen

In der Doku" Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" verrät Michael jetzt, dass er einen neuen Plattendeal an Land gezogen hat. Auch Laura soll mit ihm dabei ein paar Songs zum Besten geben. Doch Laura ist davon nur wenig begeistert: "Ich mache das nur, weil ich es machen muss. Ich empfinde nichts beim Singen. Aus mir wird auch keine Sängerin mehr, deswegen bin ich nur Deko", berichtet die 19-Jäjhrige. Doch dann der Schock! Auf einmal verlässt Laura weinend das Tonstudio! Doch warum?

Michael verschafft Klarheit

"Laura ist ein bisschen vorbelastet", probiert Michael die Situation zu erklären und fügt hinzu: "Das hat Laura dann gesehen und das hat ihr natürlich sehr weh getan, ist ja klar. Seitdem ist sie so ein bisschen schockiert, wenn es ums Singen geht." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden in Zukunft von solchen Situationen verschont bleiben...

Oh je! Was ist denn bei Laura und Michael los?