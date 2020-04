Laura Müller: Bitterer Schlag für Michael Wendler kurz nach der Verlobung!

Erst kürzlich gaben und Laura Müller ihre Verlobung bekannt. Doch obwohl die beiden so glücklich miteinander scheinen, sorgen nun einige Bilder von Laura für Kopfzerbrechen...

Claudia Norberg: Offener Brief an Michael Wendler & Laura Müller!

Laura Müller trägt ihren Ring nicht

Die Nachricht, dass Laura Müller und Michael Wendler verlobt sind, schlug ein wie eine Bombe! Via Social Media teilten die beiden ein paar süße Einblicke von ihrem großen Moment und sorgten damit bei ihren Fans für reichlich Aufsehen. Vor allem der Verlobungsring von Laura sorgte dabei besonders große Augen. Der Ring, welchen Michael für stolze 35.000 Euro gekauft haben soll, strahlte nämlich mit der 19-Jährigen nur so um die Wette. Doch jetzt der Schock! Die jüngsten Aufnahmen von Laura zeigen, dass die ihren Ring abgelegt hat. Haben Laura und Michael etwa Streit?

Laura packt über ihren Ring aus

Diesen Freitag ist Laura wieder bei "Let's Dance" zu sehen und will sich mit den ersten Platz ertanzen. Doch aktuell sorgt weniger Lauras Tanztalent für Aufsehen, als ihr Verlobungsring! Die Beauty war nämlich nun dabei zu sehen, wie sie das Training ohne ihren Klunker antrat. Doch wie Laura jetzt verrät, gibt es dafür auch eine ganz einfache Begründung. So erläutert sie gegenüber " ": "Wenn ich tanzen muss, stört der Ring leider." Von einem Streit der beiden, kann also nicht die Rede sein. Die Fans von Laura und Michael können also aufatmen!

