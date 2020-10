Laura Müller: Bitterer Schlussstrich nach dem Wendler-Drama

Es war eine bittere Klatsche für Laura Müller: Als sie sich am Wochenende mit einer Werbe-Aktion bei Instagram zurückmeldete, entfachte sie damit prompt einen wahren Shitstorm. Für die künstlichen Wimpern, die sie in ihrer Story anpries, interessierte sich kaum jemand. Stattdessen hagelte es bitterböse Kommentare zu Corona-Leugner Michael Wendler und seiner Laura, die treu an seiner Seite steht. Ein PR-Desaster für die Firma "Highlash", die die Influencerin engagiert hatte.