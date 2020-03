Laura Müller: Böse Klatsche von "Schatzi" Michael Wendler!

Reddit this

Laura Müller und lassen eigentlich keine Gelegenheit aus, um zu zeigen, dass sie ja sooo verliebt sind. Doch jetzt schlägt Michael ganz andere Töne an...

Laura Müller ist happy über ihre "Let's Dance"-Teilnahme

In der TVNOW-Doku "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika" erzählt Laura überglücklich über ihre Teilnahme bei "Let's Dance". "Let’s Dance‘ ist für mich das schönste -Format in Deutschland. Ich sage immer, das ist der Ritterschlag von allen Formaten. Ich gucke das seit Jahren und dass ich jetzt dabei sein darf, ist eine riesen Auszeichnung für mich", schwärmt sie.

Michael Wendler: Kranker Plan! Jetzt bricht er das größte Tabu!

Michael Wendler verteilt fiese Klatsche

Doch "Schatzi" Michael sieht das ganz anders. Er riet seiner Freundin sogar von einer Teilnahme ab. Doch damit nicht genug! Er ist überzeugt, dass Laura es in der Show nicht weit bringen wird. "Das Problem bei ihr ist, sie hat wenig Fans bis gar keine. Sie hat nur ihr Talent", ätzt er. Autsch! Für Laura ist diese Aussage sicherlich ein Schlag ins Gesicht!

Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Comeback! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Ob Michael seine Meinung mittlerweile geändert hat? Schließlich sind die Dreharbeiten für ihre Doku schon einige Zeit her. Laura schaffte es bisher locker in die dritte Show. Und Michael? Der sitzt jede Woche im Publikum - und feuert seine Liebste an.

Drama hinter den "Let's Dance"-Kulissen! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: