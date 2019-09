Laura Müller: Böse Vorwürfe! Geht sie damit zu weit?

Reddit this

Michael Wendlers Auftritt im Megapark auf Mallorca war ein großer Erfolg. Der Sänger stand dort letzte Nacht auf der Bühne und sorgte für gute Stimmung. Diese verbesserte sich sogar noch, als er seine Freundin Laura auf die Bühne holte. Während die Menge ihr zujubelte, schloss Laura ihren Liebsten in die Arme und verbeugte sich anschließend vor dem Publikum.

Michael Wendler: Täuschung! Jetzt rückt er mit der Wahrheit raus

Fans machen Laura böse Vorwürfe

Doch genau das machen viele Wendler-Fans der 19-Jährigen jetzt zum Vorwurf. Nach dem Auftritt postete der 47-Jährige ein süßes Bühnen-Pic von sich und seiner Freundin. Das kam aber nicht bei all seinen Followern sonderlich gut an. „Die Alte ist wie eine Klette“, feuert ein Follower. „Lass den Jungen doch mal in Ruhe seine Arbeit machen!“

Dem können sich viele Fans nur anschließen. „Pass auf“, warnt ein User. „Sie nimmt dir die Aufmerksamkeit und du merkst es gar nicht, du Armer.“ Immer wieder wird Laura vorgeworfen, sich zu sehr an Michael zu klammern und ihm seine Freiheiten zu nehmen. Besonders in den ersten Monaten ihrer Beziehung wurde ihr unterstellt, den „Sie liebt den DJ“-Interpreten nur auszunutzen, um selbst berühmt zu werden.

Von den Vorwürfen will Laura allerdings nichts wissen. Sie weicht ihrem Liebsten auch weiterhin nicht von der Seite.

Ist Laura Müller schwanger? Das Paar macht kein Geheimnis daraus, irgendwann Kinder bekommen zu wollen: