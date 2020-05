Laura Müller & Christian Polanc: Sie enthüllt ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

Als Laura Müller sich dazu entschied, bei „Let’s Dance“ mitzumachen, träumte sie davon, mit zu tanzen. Ihr Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung und so begann ihr großes -Abenteuer.

Laura teilt private Aufnahmen

Schon vor ihrer Teilnahme hatte Laura davon gehört, dass Christian ein strenger Tanzpartner sein kann. In der ersten Trainingswoche kullerten bei ihr sogar die Tränen. „In der ersten Woche ‚Let‘s Dance‘ war ich mehr als überfordert“, gibt sie nun in ihrer -Story zu und teilt mehrere private Videos, die beim gemeinsamen Training entstanden sind.

„Wenn man in mein Gesicht schaut, dann sieht man nur eines: Überforderung“, so die 19-Jährige. „Ich glaube, eines der meistgesagten Wörter von Chris war: ‚Atmen, atmen‘.“ Der Profi verlangte seiner Tanzpartnerin so einiges ab! Viele TV-Zuschauer glaubten nicht daran, dass sich zwischen den beiden eine Freundschaft entwickeln könnte…

Trotzdem rauften sie sich zusammen und verstehen sich heute richtig gut! Die Strapazen der letzten Wochen sind vergessen. Deshalb gratuliert die Influencerin ihrem Christian nun auch mit einer süßen Fotocollage zum Geburtstag. „Herzlichen Glückwunsch, bester Tanzpartner der Welt“, schreibt sie dazu und bestätigt damit, dass sie sich auch hinter den Kulissen mögen. Hach!

