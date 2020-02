Laura Müller & Claudia Norberg: Tränen-Eklat in Florida!

Als und Laura Müller sich ineinander verliebten, war schnell klar, dass die Schülerin zu ihrem Schatz nach Florida ziehen wird. Zu diesem Zeitpunkt ahnte die 19-Jährige noch nicht, dass die Ex-Partnerin ihres Liebsten so eine große Rolle in ihrem Leben spielen würde.

Drama am Frühstückstisch

In der Doku „Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika“ erinnert Laura sich an das erste Treffen mit zurück. Und das war für alle Beteiligten scheinbar sehr unangenehm! „Eines Tages ist sie dann tatsächlich unaufgefordert zu uns an den Frühstückstisch gekommen. Macht man natürlich auch nicht“, findet die „Let’s Dance“-Kandidatin.

„Wir sitzen da noch in Unterwäsche sozusagen und frühstücken gemeinsam. Und sie ist dann tatsächlich zu uns gekommen und hat sich vorgestellt. Sie hat mir die Freundschaft angeboten. Sie wollte mit mir shoppen gehen und essen gehen“, erzählt Laura. Doch dann kippte die Stimmung!

„Auf einmal hast du gemerkt, dass sie nicht mehr so gut gelaunt war“, berichtet die Influencerin mit angespannter Miene. Ihren Erzählungen nach marschierte Claudia stets wütend durchs Haus. Freundschaft? Fehlanzeige! Da dürfte vor Wut auch die ein oder andere Träne geflossen sein…

