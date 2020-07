Laura Müller: Die Maske fällt! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Laura entfolgt ihren Promi-Kollegen

Wir erinnern uns: Laura hatte Elena Miras darum gebeten, sie im "Dschungelcamp" zu verteidigen. Die dunkelhaarige Schönheit setzte sich wie eine Löwin für die Liebste von Michael Wendler ein, erhielt dafür aber scheinbar nie ein Dankeschön. Kein Wunder also, dass sie mittlerweile nicht mehr gut auf die "Let's Dance"-Teilnehmerin zu sprechen ist.

Und auch mit Yeliz Koc hat Laura es sich verscherzt. Auf Instagram macht ein Fan die dunkelhaarige Schönheit darauf aufmerksam, dass die Influencerin ihr nicht mehr folgt. "Dann tue ich das jetzt auch", kündigt Yeliz an und beendet sofort die Insta-Freundschaft zu Laura.

Wer einen genauen Blick auf das Profil von Laura wirft, der erkennt schnell, dass sie nur wenigen Promi-Kollegen folgt. Insgesamt hat sie nur 19 Menschen und Firmen ausgewählt, die sie in ihrem Instagram-Feed sehen will. In ihrer Freundes-Liste finden sich John Kelly, Ilka Bessin, Oana Nechiti, Christian Polanc, Victoria Swarovski, Erich Klann und Lili Paul Roncalli. Von Yeliz, Elena und sogar Amira Pocher ist keine Spur...

