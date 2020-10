Laura Müller: Dramatische Wende nach Wendler-Skandal! Große Sorge um die 20-Jährige!

Seitdem Laura Müller erstmals als neue Frau von Michael Wendler in der Öffentlichkeit zu sehen war, konnte sich die 20-Jährige zu einem waschechten Instagram-Star entwickeln. So versorgte die Beauty ihre Followers regelmäßig mit allerhand Informationen aus ihrem Alltag und konnte dabei ebenfalls ein paar lukrative Werbedeals an Land ziehen. Doch mittlerweile ist es verdächtig ruhig um Laura geworden. So bringen nun auch ihre Fans ihre Sorge um die junge Influencerin zum Ausdruck...