Laura Müller: Drei Monate nach dem "Let's Dance"-Aus kommt die Wahrheit ans Licht!

Lili und Laura sind gute Freundinnen

Wie sich jetzt herausstellt, hatte Laura während ihrer "Let's Dance"-Zeit allerdings berühmte Unterstützung! Während einer Fragerunde auf Instagram verrät Lili Paul-Roncalli, dass sie sich gut mit der Ehefrau von Michael Wendler verstanden hat. Und auch Laura ist ganz angetan von der Zirkus-Artistin! "Ich vermisse dich so sehr. Hoffentlich sehen wir uns bald", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und versieht die Nachricht mit einem weinenden Emoji.

Für viele Fans dürfte es eine große Überraschung sein, dass Laura und Lili sich so gut verstehen. Zuletzt sorgte die Wendler-Frau nämlich mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen. Nachdem Elena Miras deutlich machte, dass Laura sie nur ausgenutzt hat, zog auch Yeliz Koc nach und entfolgte Laura auf Instagram. Auch Kate Merlan lässt derzeit kein gutes Haar an der Influencerin und ihrem Liebsten! Es sieht so aus, als hätte Laura all ihre Promi-Freunde in die Flucht geschlagen. Doch Lili lässt sich davon nicht beirren. Sie hält auch weiterhin zu ihrer ehemaligen "Let's Dance"-Kollegin...

Zoff bei "Let's Dance"! Zwischen Laura Müller und Christian Polanc krachte es oft: