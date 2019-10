Laura Müller: Dschungelcamp-Hammer! Wendler-Freundin ist dabei!

Reddit this

Das "Sommerhaus der " hat sie anscheinend auf den Trash- -Geschmack gebracht: Laut "Bild"-Informationen soll Laura Müller im kommenden Jahr ins ziehen. Damit würde sie in die Fußstapfen ihres Freundes treten...

Ihre TV-Qualitäten hat sie für offenbar bereits im August beim Promi-Pärchen-Spektakel "Sommerhaus der Stars" zu Genüge unter Beweis gestellt. Sonst wäre der Aufstieg in die Königsklasse der Reality-Shows wohl kaum so schnell erfolgt: Im Januar soll es für Laura Müller nach Australien gehen. Bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" kann ihr Freund Wendler dann allerdings nicht mehr tröstend zur Seite stehen - er war schon dabei und verabschiedete sich seiner Zeit freiwillig aus dem Camp. Ob Laura tougher ist als ihr Liebster und länger durchhält?

Wer geht noch ins Dschungelcamp?

Laura Müller kann sich schon mal auf prominente Kollegen gefasst machen, denn Gerüchten zufolge sind bereits mehrere Kandidaten fürs Dschungelcamp 2020 bestätigt. , die für die diesjährige Staffel wegen des Todes ihres Mannes Jens absagte, soll dabei sein. Genauso wie Hubert Fella, Partner von Ex-Camper Matthias Mangiapane.

Daniela Büchner: Dschungelcamp-Hammer! Ist sie 2020 dabei?

Laura Müller hat ihre Teilnahme noch nicht bestätigt. Das ist jedoch nicht außergewöhnlich, die Kandidaten sollen bis zu Showbeginn Stillschweigen bewahren. Falls sie aber wirklich in den Busch geht, können sich die Zuschauer doppelt freuen: Schatzi Wendler wird sie nämlich ganz bestimmt nach Down Under begleiten...

