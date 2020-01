Laura Müller: Dschungelcamp-Sensation! Ist sie DOCH dabei?

Reddit this

Wie sorgt man für ordentlich Krawall im ? Ganz easy: Man schickt einfach Ex-Frau und junge Geliebte ein und desselben Mannes zusammen in den Urwald. Zündstoff und Lagerbildung ist da vorprogrammiert, der Rest dürfte ein Selbstläufer werden. Setzt jetzt etwa auf genau dieses Konzept?

Für den Sender wäre es eine einfache Rechnung: Nicht nur geht ins , sondern auch Laura Müller. Und dass das tatsächlich passieren könnte, wird immer realistischer. Schließlich ließ sich die 19-Jährige für den aktuellen "Playboy" ablichten - und die Januar-Ausgabe ist traditionell für eine Dschungelcamp-Kandidatin reserviert. Genügend heiße Frauen sind in jedem Fall unter den Teilnehmerinnen, da bestünde eigentlich kein Grund, auf eine andere Promi-Dame auszuweichen.

Ziehen Laura Müller und Claudia Norberg zusammen ins Dschungelcamp?

Zwar stehen die zwölf Dschungelcamp-Kandidaten 2020 schon fest, doch wer weiß: Vielleicht steigt ein Teilnehmer vorzeitig aus und Nachschub muss her? Und niemand kann RTL verbieten, die Regeln zu ändern und nachträglich noch eine Kandatin einziehen zu lassen. Die Option besteht also auf jeden Fall.

Tatsächlich wurde schon vor einigen Wochen spekuliert, dass Laura Müller ins Dschungelcamp gehen könnte. Damals dementierte sie zwar, dürfte aber noch nicht gewusst haben, dass stattdessen Wendler-Ex Claudia Norberg in den Busch zieht. Die beiden Frauen haben nach eigener Aussage kaum Kontakt miteinander. Das würde sich wohl schlagartig ändern, wenn sie zwei Wochen gemeinsam im Camp verbringen würden. Und Laura könnte so immer aufpassen, dass ihre Vorgängerin nicht vor laufender Kamera zu sehr aus dem Nähkästchen plaudert. "Selbst, wenn die neue Lebensgefährtin meines Mannes im Camp gewesen wäre, hätte ich damit kein Problem", erklärte Claudia Norberg mal gegenüber RTL. Ob sie im Ernstfall immer noch so lässig wäre, wäre noch zu beweisen...

Claudia Norberg: Jetzt spricht sie über Laura Müllers Playboy-Fotos!

Und falls es Laura doch zu bunt wird, hat sie ja vom Wendler gelernt, wie man den Spuk schnell wieder beendet - mit der Zauberformel "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Bis dahin hätte sie jedenfalls garantiert einige neue Follower zu ihren 242.000 -Abonnenten dazugewonnen. Für ihre Karriere als Influencerin würde sich ein Ausflug in den Dschungel also auf jeden Fall lohnen.

Bleibt nur abzuwarten, ob Laura Müller wirklich den Mumm hat, sich der 30 Jahre älteren Claudia im Direktvergleich zu stellen. Momentan macht sie jedenfalls Liebesurlaub mit ihrem Michael in Panama, etwa 14.000 Kilometer vom Dschungelcamp entfernt. Aber vielleicht nutzt sie den Liebesurlaub auch nur, um Kraft zu tanken vor den Strapazen im australischen Urwald...