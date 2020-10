Laura Müller: DSDS-Eklat! Jetzt platzt Dieter Bohlen wegen ihr der Kragen

Diven-Alarm auf der „Blue Rhapsody“! Ausgerechnet Wendlers Laura, die an Bord eigentlich gar nichts zu melden hat, spielt sich auf wie der Superstar dieser „DSDS“-Staffel. Doch genau das könnte ihr jetzt um die Öhrchen fliegen…

Die Profi-Promis, allen voran Dieter Bohlen (66) und Maite Kelly (40), haben nämlich gar keine Lust, sich von der jungen Selbstdarstellerin auf der Nase rumtanzen zu lassen. Denn Laura Müller dreht gerade ziemlich durch und nervt alle an Bord (außer ihrem Michael, versteht sich) mit ihrem maßlos übertriebenen Wichtig-Auftritt. Fast täglich postet sie sich mit ihrem Stylisten und posiert affektiert in Luxus-Looks, lässt sich dabei von den Kandidaten feiern, als hätte sie in der Jury was zu sagen, und folgt ihrem „Schatziii“ auf Schritt und Tritt.

Laura Müller verscherzt es sich mit allen

Wie sehr sie damit den „alten Hasen“ auf den Keks geht, sieht man daran, dass sich vor allem Oberboss Dieter und Co-Jurorin Maite demonstrativ von Laura distanzieren: Augenscheinlich wollen sie weder auf Instagram, wo sie ihr ausdrücklich nicht folgen, noch im echten Leben mit ihr zu tun haben.