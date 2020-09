Laura Müller: "DSDS"-Hammer! Sie ist auch dabei

"Schatzi" Michael Wendler wird demnächst neben Poptitan Dieter Bohlen in der Jury von "DSDS" sitzen. Und auch Laura ist am Start. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, auf das gesamte Team, auf Dieter Bohlen. Und ja, ich sage nicht umsonst 'wir', denn ich hab auch einen kleinen Job. Und da freue ich mich wirklich sehr und fühle mich sehr sehr geehrt", berichtet sie jetzt happy sich in ihrer Instagram-Story. Was genau ihre Aufgabe sein wird, verrät die 20-Jährige noch nicht.