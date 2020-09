Laura Müller: Ehe-Drama wegen DSDS! Wie kann der Wendler ihr das antun?

Außerdem hatte sie gerade erst verraten, dass sie durch ihre Berühmtheit fast alle Freunde verloren hat. Wenn nun auch Schatzi Michael keine Zeit mehr für sie hat, könnte es ganz schön einsam für sie werden...

Auch die Follower bei Instagram wittern bereits ein Ehe-Drama. "Ob das Laura passt? Die heißen jungen Girls, die dort auftreten werden..." oder "Oh, und die arme Laura dann ganz allein in Amerika, is ja fürchterlich", kommentieren sie Michis DSDS-Teilnahme. Bleibt zu hoffen, der Wendler und Laura sie Lügen strafen werden...