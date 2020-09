Laura Müller: Einsam und verlassen! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Eigentlich hat Laura allen Grund zur Freude! So hat sie mit Michael Wendler nicht nur den Mann fürs Leben gefunden, sondern ist auch mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur unterwegs. Doch das Traurige dabei: Laura hat niemanden, mit dem sie ihren Erfolg feiern kann. So will "OK!" wissen, dass sie 20-Jährige all ihre Freunde aus ihrem alten Leben verloren hat. Sogar an ihrem Geburtstag im Juli musste Laura ohne Freunde feiern. So soll Laura erklärt haben: "Die haben ein ganz anderes Sichtfeld als ich, aber das ist auch logisch. Ich hab einfach so viel erfahren im letzten Jahr, so viel erlebt." Autsch! Für die junge Frau von Michael Wendler jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...