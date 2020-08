Laura Müller: Einsam und verlassen! So sieht die traurige Realität aus

Auf Instagram präsentiert sich Laura Müller (20) gern als Luxus-Girl, das im Glück badet. Immer strahlend zeigt sie stolz Details ihres glamourösen Lebens in Florida: Bootsausflüge mit Schatzi Michael Wendler (48), Planschen im Privatpool oder Schnappschüsse aus ihrer Mega-Villa. „Seht her, wie gut es mir geht!“, sollen diese Bilder sagen.

Doch auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, als wäre Laura wirklich mega-happy, fragen sich auch viele: Ist das etwa nur Show? Denn eines scheint der Influencerin in ihrem Leben tatsächlich zu fehlen: eine echte Freundin, vielleicht sogar eine Mädels-Clique! Davon ist auf Lauras Profil nämlich nichts zu sehen. Immer nur Micha, Micha, Micha – und ab und zu seine Tochter Adeline. Nicht mal zu Schulfreundinnen in Deutschland scheint sie Kontakt zu halten.

Laura Müller wirkt unglücklich

Im „Let’s Dance“-Podcast gestand Laura kürzlich: „Also, ich habe noch Freundinnen, aus meinem alten Leben quasi, aber es ist natürlich schwer. Ich wohne jetzt in Amerika, und wenn ich in Deutschland bin, bin ich mit Micha unterwegs. Es geht auf jeden Fall auseinander. Die haben ein ganz anderes Sichtfeld als ich.“