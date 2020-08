Laura Müller: Eiskalter Verrat! Ihr Ehe-Glück ist schon zerbrochen

Total einsam, ihr Leben komplett unter Kontrolle ihres Mannes, ohne eigene Perspektive. So hatte sich Laura Müller ihr Leben an der Seite von Michael Wendler (48) sicher nicht vorgestellt. Im Gegenteil! Als die 20-Jährige den Schlagerstar kennenlernte, träumte sie von Promi-Events, einem Luxus-Lifestyle und einer eigenen Karriere im Rampenlicht – jetzt sitzt sie in Florida fest. Ohne Freunde, ohne Jobs. Dafür mit einem Haufen Problemen wie Justiz-Ärger und Millionen-Schulden am Hals, die der 28 Jahre ältere Sänger mit in die neue Ehe brachte.

Das Blatt hat sich für Laura wirklich gewendlert: Ihr Höhenflug scheint beendet, es droht sogar der Totalabsturz! Hat die junge Frau mit der Hochzeit nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihre Zukunftsaussichten verspielt? Fest steht: Viel läuft nicht mehr für Laura. Statt wie früher mit ihren Freundinnen shoppen oder feiern zu gehen, spielt sie nun in der Villa in Cape Coral das Hausmütterchen. Soziale Kontakte? Fehlanzeige: „Also, ich habe noch Freundinnen, aus meinem alten Leben quasi, aber es ist natürlich schwer“, gestand sie erst kürzlich in einem Podcast. „Ich wohne jetzt in Amerika, und wenn ich in Deutschland bin, bin ich mit Micha unterwegs. Es geht auf jeden Fall auseinander.“

Laura Müller steht plötzlich alleine da

Und nicht nur das, auch die großen Karrierepläne scheinen sich gerade in Luft aufzulösen! Dabei fing doch alles so vielversprechend an: Anfang des Jahres sorgte Laura als Nackedei im „Playboy“ für Wirbel, dann wirbelte sie durch die TV-Show „Let’s Dance“. Es schien, als würde ihr tatsächlich auch solo der Durchbruch gelingen, nachdem sie sich zunächst als „Freundin von“ in die Schlagzeilen manövriert hatte.

Doch offenbar hatte ihr Ehemann andere Pläne: Seit dem reichlich platt inszenierten Liebes- und Verlobungs-Dauerfeuer bleiben neue Angebote aus. Jetzt bestimmt wieder der Wendler, wo es für Laura langgeht: Er legte mit einer eigenen Reality-Show rund um die Hochzeitsplanung den weiteren Werdegang fest, zuletzt ließ er seine Frau in seinem neuen Musikvideo mitspielen. Alles stets unter seiner Kontrolle. Eigene Projekte? Gibt es für Laura nicht. Ihre Aufgabe scheint es nun zu sein, für den Gatten den Steigbügelhalter zu spielen…