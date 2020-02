Laura Müller: Enthüllt! Heiß auf DIESEN "Let's Dance"-Profitänzer!

Bald kann Laura Müller zeigen, was wirklich in ihr steckt! Doch wer wird mit ihr das Tanzbein schwingen?

Die Spannung steigt! Am 21. Februar beginnt die neue „Let’s Dance“-Staffel. Endlich erfahren die , mit welchen Profitänzern sie übers Parkett fegen werden. Und Laura Müller hat offenbar schon ein Auge auf einen ganz bestimmten Mann geworfen!

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Ehe-Drama wegen Laura Müller?

Laura will mit Christian Polanc tanzen

In einem Interview für den „Let’s Dance“-Podcast schwärmt die 19-Jährige von ihrem Favoriten: „Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich wünsche mir so den !“ Für ihn würde sie sogar extra früher aufstehen. „Ich habe jetzt schon oft gehört, dass er so streng sein soll und auch ein Frühaufsteher ist – ich bin ja ein Langschläfer, aber ich fand ihn immer toll“, so Laura.

Bleibt abzuwarten, ob sich der Wunsch der Influencerin tatsächlich erfüllt…

