Laura Müller: Enthüllt! Ihr Luxus-Adventskalender ist Fake

Im Netz wird derzeit gemunkelt, dass die Sachen nur Fälschungen sind. Die Logos sind angeblich nicht original und die Nähte unsauber. Auch Oliver Pocher nimmt in seiner aktuellen "Bildschirmkontrolle" auf Instagram den Adventskalender ganz genau unter die Lupe. "Es wird langsam Zeit, sich diesen Adventskalender und Michael Wendler persönlich vorzuknüpfen. Denn das, was da alles drin ist, ist alles Fake und eine gequirlte Scheiße", behauptet er in dem Video.