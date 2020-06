Laura Müller: Erneuter Seitenhieb von Oliver Pocher!

Reddit this

Oliver Pocher kann es einfach nicht lassen! In einem Instagram-Video stichelt er erneut gegen Laura Müller...

Wochenlang machte sich über und Laura Müller lustig. Doch dann platzte dem Paar der Kragen und es verkündete, rechtliche Schritte gegen den Komiker einleiten zu wollen.

Seitenhieb gegen Laura und Michael

Mittlerweile haben Olli und Michael sich vertragen. Die Ulknudel soll sogar bei der Hochzeit von Laura und ihrem Liebsten dabei sein. Trotzdem kann er es nicht lassen, sich hin und wieder einen kleinen Seitenhieb zu erlauben.

In der -Story von Amira Pocher ist zu sehen, wie Olli ein „ “-Magazin in der Hand hält. Auf dem Cover ist die nackte Laura zu sehen. „Was macht mein Mann da?“, fragt die 27-Jährige grinsend. „Ich lese Interviews“, stammelt ihr Schatz. „Die Hochzeitszeitung von Laura und Michael habe ich hier.“

Oliver Pocher schaut sich Lauras Nacktfotos an. Foto: Instagram/@amirapocher

Amira erklärt, dass der „Playboy“ schon seit Monaten in ihrem Auto liegt. „Die Seiten gehen kaum auseinander“, witzelt Pocher und bricht in Gelächter aus. Was Laura und Michi wohl davon halten?

