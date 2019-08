Laura Müller: Erschütternde Familienbeichte!

Reddit this

Laura Müller baut sich in Florida ein neues Leben mit Michael Wendler auf. Doch die 19-Jährige sehnt sich schrecklich nach ihrer Familie...

und Laura Müller sind seit rund einem Jahr ein Paar. Für die 19-Jährige stand schnell fest, dass sie zu ihrem Liebsten nach Florida ziehen möchte. Ihr altes Leben in Deutschland hat sie mittlerweile hinter sich gelassen.

Laura Müller: Zeigt sie hier ihren Verlobungsring von Michael Wendler?

Laura sehnt sich nach ihrer Familie

Obwohl Laura die Zeit mit Michael in vollen Zügen genießt, sehnt sie sich auch nach ihren Eltern. „Ich kann meine Familie leider nicht mehr regelmäßig sehen, weil mein Schatz viel unterwegs ist und ich natürlich dabei bin. Wir sehen uns noch, klar. Aber nicht mehr so oft wie früher“, erklärt sie geknickt in ihrer -Story.

Auch Sarah Harrison und ihr Ehemann Dominic mussten diese Erfahrung bereits machen. Die beiden wanderten mit ihrer Tochter Mia Rose nach Amerika aus. Nur wenige Monate später packte sie das Heimweh und sie schmissen das Handtuch.

Vielleicht kommen Lauras Eltern sie ja auch bald mal in Amerika besuchen. Schließlich verstehen sie sich blendend mit dem Freund ihrer Tochter. Und Michael nimmt sie sicherlich gerne für einige Tage bei sich auf…