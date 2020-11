Laura Müller: Erschütternde Neuigkeiten!

"Sie wirkte sehr beklemmt, als ob das alles gegen ihren Willen passiert", fügt Timo Berger abschließend hinzu. Warum die sonst so fröhliche Laura so in sich gekehrt war, ist allerdings nicht bekannt. Vielleicht lag es an dem Verhalten von Ehemann Michael, oder an der Tatsache, dass sie zurück in die USA gereist ist. Wie es wohl für Laura und Michael weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...