Laura Müller: Erste Einblicke! Sie zeigt ihren edlen Hochzeits-Look

Die TV-Hochzeit von und Laura Müller rückt immer näher. Auf gewährt die 19-Jährige nun den ersten Einblick in ihren geplanten Braut-Look.

Michael Wendler & Laura Müller: Überraschende Wende vor der Hochzeit

Natürlicher Wedding-Look

Scheinbar wird der professionelle Make-Up-Artist Lukas Kuciel Laura an ihrem großen Tag schminken. In seiner Instagram-Story teilt er nun einen Schnappschuss, auf dem seine Schmink-Inspiration zu sehen ist. „Make-Up-Vorbereitungen für Laura Müller“ und „Hochzeit des Jahres“, schreibt er dazu.

Wird das Lauras Braut-Make-Up? Foto: Instagram/@lukas.k_hairstylist_makeup

Es sieht so aus, als hätte die Verlobte von Michael sich für einen edlen und natürlichen Look entschieden: Dezenter Lidschatten, lange Wimpern und Lippenstift in einem zarten Nude-Ton. Auch in ihrer eigenen Insta-Story ist der Look bereits zu sehen. Trotzdem bleibt es weiterhin spannend, denn bisher wissen die Fans noch nicht, für welches Hochzeitskleid sich Laura entschieden hat…

