Laura Müller: Erwischt! Belügt sie ihre Fans?

Immer wieder müssen und Laura Müller sich herbe Kritik von ihren Fans gefallen lassen. Mal ist es der öffentliche Po-Klatscher, mal das Motorradfahren ohne Helm. Jetzt sorgt die angehende Influencerin erneut für Kopfschütteln bei ihren Fans.

Der Grund: In ihrer -Story behauptet die 19-Jährige, dass sie bei Getränken nur auf alkoholfreie Erfrischungen zurückgreift. „Ich trinke keinen Alkohol. Also, auch nicht in Deutschland“, stellt sie klar. Laura weiß, dass man bei ihrem Schatz in Amerika erst mit 21 Jahren Alkohol trinken darf.

Belügt Laura ihre Fans?

Umso verwunderlicher ist es, dass auf den Instagram-Accounts von Michael und Laura immer wieder Fotos und Videos zu sehen sind, auf denen sie fröhlich durch die Alkohol-Abteilung eines Supermarkts spazieren oder sich bunte Cocktails in Florida teilen.

In den letzten Monaten machten Lauras Fans sie in den Kommentaren auf Instagram immer wieder darauf aufmerksam, dass Alkohol in Amerika erst ab 21 Jahren legal ist. Gönnt Laura sich vielleicht wirklich nur alkoholfreie Drinks oder führt sie ihre Fans gehörig an der Nase herum?