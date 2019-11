Laura Müller: Es reicht! Dieses Bild empört die Fans

Reddit this

Ob Selfies, Bikini-Bilder oder Schnappschüsse mit "Schatzi" : Laura Müller schmeißt sich auf gerne in Pose. Doch ihre Follower sind nur noch genervt...

Michael Wendler: Er soll seiner Laura das Dschungelcamp verbieten

Shitstorm wegen Duckface-Foto

Vor kurzem veröffentlichte Laura ein Bild von sich mit ihrer "Stieftochter" Adeline Norberg. Lasziv gucken die beiden jungen Frauen in die Kamera. Die Fans sind von dem Anblick jedoch überhaupt nicht begeistert. Besonders Lauras Duckface ist für viele eine absolutes No-Go. "Duckface-Fotos sind nicht so natürlich schön wie ein tolles Lächeln. Du bist hübsch, so wie du bist. Du brauchst nicht immer einen Schmollmund machen", meckert ein User. Ein anderer meint: "Ich denke, dass manche jungen Mädels das Duckface machen, um sexy zu wirken. Mädels, glaubt mir, Schmollmund ist alles - nur nicht sexy!" Ganz schön harte Worte!

Es ist nicht das erste Mal, dass Laura in der Kritik steht. Zuletzt empörten sich die Fans darüber, dass sie mit 1.000-Euro-Schuhen posierte. Der nächste Shitstorm lässt sicherlich nicht lange auf sich warten…

