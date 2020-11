Laura Müller: Flucht nach Mallorca! Jetzt lässt sie Ehemann Michael sitzen

Da saß er wieder vor seinem Handy, erzählte schon zum dritten Mal selbstverliebt und theatralisch diese unerträgliche Leier von der Corona-Lüge, den bösen Politikern und dunklen Mächten mit dem Plan, alle Menschen zu „versklaven“. Doch diesmal ging Michael Wendler noch weiter: In seiner Ego-Show demütigte und blamierte er seine junge Frau Laura. Jetzt muss er damit rechnen, dass sie ein überraschendes Angebot annimmt und endgültig ihre Taschen packt…

Denn neben seinen wirren Verschwörungs-Theorien verriet der Schlagersänger ganz nebenbei, was für ein Drama sich hinter den Kulissen bei seinen „DSDS“-Dreharbeiten abgespielt haben soll: Hinter dem Wirbel um ein Mitwirken Lauras in der Show, das von RTL damals plötzlich öffentlich abgelehnt wurde, steckte ein Riesen-Drama für die junge Frau! „Laura war verletzt und enttäuscht. Das war demütigend, weil sie viel backstage gedreht hat für ‚DSDS‘, sie hat die Welt nicht mehr verstanden“, so Michael Wendler in seinem Video.

Sollte das stimmen, kann man sich vorstellen, dass nach der Flucht vom Set und der überhasteten Rückkehr nach Florida, die er immer mit der Angst vor einem erneuten Corona-Lockdown begründet hatte, viele Tränen in der Wendler-Villa vergossen wurden. Und diese Wunde reißt ihr Mann jetzt wieder auf, nur um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken? Jetzt soll auf einmal Laura schuld an seinem Vertragsbruch, seiner totalen Blamage und dem Karriere-Ende sein?

Verlockendes Angebot für Laura Müller

Vielleicht kommt für Laura Müller, die mit ihren 20 Jahren – verursacht durch den Ego-Irrsinn ihres Mannes – vor den Scherben ihrer Karriere und ihrer Ehe steht, jetzt ein passendes Rettungs-Angebot gerade recht. Denn: Bald wird dem Wendler das Geld ausgehen, er hat Millionen-Schulden beim Finanzamt und bei vielen Werbepartnern, die er sitzen ließ. Darunter: der Mode-Gigant Uncle Sam, der 250.000 Euro für einen Wendler-Werbedeal zurückfordert.

Und hier kommt die hübsche Tochter von Firmen-Mitgründer Michael Geiss ins Spiel: Vivien (18) arbeitet auf Mallorca nicht nur auf der luxuriösen und wunderschönen familieneigenen Reitsportanlage VMG Horse Ranch, sondern kümmert sich auch schon mit um die Mode-Marke. Auch sie war schockiert über den Wendler-Ausraster – sieht aber für Laura noch eine Möglichkeit, wie sie "Closer" exklusiv verrät: „Natürlich sind wir entsetzt über die Wendler’schen Wirrungen. Einerseits sind wir froh, dass sein Wahnsinn so früh ausgebrochen ist, da wir ihn als Werbebotschafter noch nicht präsentiert hatten, andererseits haben wir ihm eine stolze Summe überwiesen, die unsere Anwälte jetzt zurückfordern. Es ist zwar rechtlich kompliziert, da er in den USA lebt, aber es geht nun einmal um nicht erbrachte Dienstleistungen im sechsstelligen Bereich. Vertragsgrundlage war die Teilnahme an „DSDS“ und seine verschiedenen Dokus, die somit allesamt nicht stattfinden.“