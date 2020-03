Laura Müller: Fremdgeh-Drama! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Kaum ein Promi-Paar ist in Deutschland momentan so oft in den Schlagzeilen wie Laura Müller und ihr "Schatzi" . Erst zog sich Laura für den "Playboy" aus, dann tauchte ein Penis-Pic von Michael auf. Aktuell sind sie in ihrer TVNOW-Show "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" zu sehen. Und da packen sie alle schmutzigen Geheimnisse aus...

Laura Müller und Michael Wendler sind stinksauer

In der aktuellen Folge gucken sich Laura und Michael den Auftritt von seiner Ex im " " an. Doch was die Blondine dort von sich gibt, passt den beiden so gar nicht. "Meine Ex war niemals meine Managerin. Sie hat sich da nur ums Booking gekümmert. Sie hat sich da falsch verhalten", stellt der Wendler klar.

Laura Müller & Michael Wendler: Mega-Zoff! Jetzt kracht es gewaltig

Claudia Norberg hatte einen anderen Mann

Doch es kommt noch dicker. Im Gespräch mit behauptet Claudia, dass Laura der Trennungsgrund war. "Wenn sie erzählt, dass ich der Trennungsgrund war, dann lügt sie. Ich könnte ja auch viel erzählen, aber ich mach das ja nicht", schimpft Laura. Wenig später plaudert die 19-Jährige dann aber doch aus dem Nähkästchen. "Ich bin nicht der Trennungsgrund. Die Beziehung ist schon länger aus. Sie hat sich für einen anderen Mann entschieden. Wenn man das macht, muss man auch dazu stehen und darf mir nicht vorwerfen, dass ich den Mann weggenommen habe." Was Claudia zu den Vorwürfen sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort…

Hat Tanzpartner endgültig genug von Laura? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: